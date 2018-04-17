ضبط عامل استولي على 29 ألف جنيها من معاش والدته المتوفية بالإسكندرية

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ألقت إدارة شرطة النقل والمواصلات القبض على عامل استولي على 29 ألف جنيها من معاش والدته المتوفية منذ 6 أعوام.

وأمر اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل، تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث إدارة شرطة البريد، بقيام عامل، 49 عامًا، بصرف المعاش الخاص بوالدته المتوفية من ماكينات الصرف الآلي التابعة لمنطقة بريد الإسكندرية مستغلاً وجود الفيزا كارت والرقم السرى بحوزته وعدم إخطاره الهيئة القومية للتأمينات لوقف المعاش .

وأكدت التحريات والفحص صحة المعلومات بقيام المذكور بالاستيلاء علي 29 ألف جنيها، من قيمة المعاش دون وجه حق، حيث تحرر المحضر اللازم بإدارة شرطة البريد وتم إرساله بالمتهم لقسم شرطة محرم بك لقيده وعرضه علي النيابة العامة.