أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، أنه جاري إقامة وإنشاء 200 مدرسة بنطاق دائرة المحافظة لتستوعب 4080 فصلا بتكلفة 1.8مليار جنيه، بهدف الوصول للمناطق النائية والبعيدة وإقامة مدارس فيها لخدمة أبنائنا الطلاب لتقديم جيل قادر على بناء مصر الجديدة.

أضاف المحافظ، أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بقطاع التعليم باعتباره قاطرة التنمية والبناء، جاء ذلك خلال ترأسة لاجتماع المتابعة الدوري بحضور اللواء سامي سيدهم نائب المحافظ، والدكتور خالد عبدالباري رئيس جامعة الزقازيق، واللواء عصام جاد الله السكرتير العام المساعد، واللواء يسري عبدالله رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والنائب أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس النواب، وعدداً من مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية بالديوان العام.

أوضح المحافظ، أنه تم الإنتهاء من إقامة 75 مدرسة من إجمالي الـ200 مدرسة ليتبقى 125 مدرسة، ومن المقرر الإنتهاء من تنفيذ 100 مدرسة منهم قبل 30 يونيو القادم، و25 مدرسة قبل 1 سبتمر القادم، لتدخل العام الدراسي الجديد، وتقدم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب وتساهم وبشكل كبير في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، والقضاء على نظام الفترتين وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.