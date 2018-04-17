«النقوش الأثرية وكتابة التاريخ» في ندوة بجامعة المنيا

نظم مركز البحوث والدراسات الأثرية بجامعة المنيا، ندوة علمية تحت عنوان «النقوش الأثرية وكتابة التاريخ»، والتي تهدف إلى تصحيح بعض الأحداث التاريخية من خلال النقوش.

وتأتى هذه الندوة ضمن أنشطة وفعاليات المركز الذي يقوم بها لنشر ثقافة الوعى الأثري والحضاري داخل الجامعة وخارجها، وذلك تحت رعاية د. جمال الدين علي أبو المجد، رئيس الجامعة، ود. محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنتمية البيئة، وإشراف د. جمال صفوت، مدير مركز بحوث والدراسات الأثرية بالجامعة.

حضر افتتاح الندوة د. محمد جلال حسن، ود. جمال صفوت، ود. محمد حمزة إسماعيل، عميد كلية الآثار ومساعد رئيس جامعة القاهرة السابق، ود. حسان عامر، أستاذ الأثار المصرية بجامعة القاهرة، ود. خالد غريب، رئيس قسم الآثار اليونانية بجامعة القاهرة، ود. رضا صلاح عبد الغني، كبير مفتشين بوزارة الآثار، ود. وجدى رمضان، عميد المعهد العالى للسياحة، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بقسم الآثار بالجامعة.