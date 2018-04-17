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نشر نادي ليفربول الإنجليزي عبر حساب النادي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " جميع أهداف النجم محمد صلاح لاعب الريدز الذي سجلها حتي الأن قبل نهاية البريميرليج بـ4 مباريات.

وسجل صلاح 40 هدفًا في جميع المسابقات التي شارك فيها مع الريذر حيث شارك مع الفريق 32 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم أحزر من خلالهم 30 هدف ويعتلي صدارة الهدافين بفارق 5 أهداف عن الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام.

وأحرز صلاح 10 أهداف خلال 8 مباريات شارك فيا في دوري أبطال أوروبا وهدف وحيد في التصفيات الؤهلة إلى البطولة ذاتها في ذات الموسم، فيما شارك في مباراة وحيد بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويتنافس الفرعون صلاح هذا الموسم على جائزة الحذاء الذهبي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والبولندي روبرت ليفاندوفيسكي.