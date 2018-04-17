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إبطال مفعول 3 قنابل تعود للحرب العالمية الثانية في ألمانيا

إيسن - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 7:49 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 7:49 ص
نجح خبراء المفرقعات في إبطال مفعول قنبلتين لم تنفجرا، وتعودان للحرب العالمية الثانية في مدينة دويسبورج الألمانية، في عملية أدت إلى إغلاق طريقين سريعين، حسبما أفادت إدارة المدينة مساء الاثنين. 

وعثر خبراء المفرقعات على قنبلة أخرى لم تنفجر سقطت خلال الغارات الجوية في وقت الحرب في محطة القطارات المركزية في مدينة ركلنجهاوزن القريبة.

وتم إبطال مفعول القنبلة في وقت متأخر من المساء بعد تعطل خدمات السكك الحديدية، وفقًا لشركة السكك الحديدية الألمانية «دويتشه بان».

وتم إغلاق طريقين سريعين أثناء إبطال مفعول القنابل. كما تم تعليق حركة الملاحة في نهر الرور لبعض الوقت، وأغلقت المحال والشركات في منطقة الميناء الداخلي في دويسبورج. 

وتم إبلاغ ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص بالبقاء داخل منازلهم. 

وتم العثور على القنابل أثناء أعمال بناء.

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