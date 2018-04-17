«حماس»: المقاومة لديها أوراق قوة قادرة على تحرير الأسرى الفلسطينيين

ذكرت حركة حماس،أن المقاومة الفلسطينية لديها «أوراق قوة قادرة على فرض معادلة جديدة» للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل.

واعتبر بيان صادر عن «حماس»، اليوم الثلاثاء، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف اليوم، أن إسرائيل «لا تفهم إلا لغة القوة ومنطق الندية والتعامل بالمثل، والمقاومة لديها إرادة وأوراق قوة قادرة على فرض معادلة جديدة تجبرها على الإفراج عن الأسرى».

وتعهد البيان بـ«مضاعفة العمل ومواصلة الليل بالنهار لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في صفقة مشرفة تعيدهم إلى أهلهم وذويهم سالمين غانمين».

وطالب البيان إسرائيل بـ«الالتزام باتفاق التبادل في صفقة وفاء الأحرار "تمت عام 2011"، وإطلاق سراح كل الأسرى الذين شملتهم الصفقة وتم اعتقالهم كمقدمة لأي مفاوضات حول صفقة تبادل ثانية».

وحث بيان «حماس» الوسيط المصري لصفقة وفاء الأحرار بـ«إلزام حكومة الاحتلال بإطلاق سراح كل من تم اعتقاله من الصفقة بشكل مخالف لبنودها».

كما طالب البيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ«بذل أقصى جهد ممكن وتفعيل كل وسائل الضغط على حكومة الاحتلال لاحترام حقوق الأسرى التي كفلتها لهم المواثيق الدولية والإنسانية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان».

وناشد الحكومات والمؤسسات والهيئات العربية والإقليمية والدولية على ممارسة كل أشكال الضغط على إسرائيل وإرغامها على توفير كل شروط ومستلزمات الحياة الكريمة للأسرى الفلسطينيين وفق المعايير الدولية والإنسانية.

وسبق أن أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة «حماس»، قبل عام أنها تحتفظ بأربعة جنود إسرائيليين في قطاع غزة من دون أن تحدد مصيرهم.

ويُحيي الفلسطينيون اليوم ذكرى يوم الأسير الفلسطيني بفعاليات شعبية وأهلية تخصص للمطالبة بتحسين أوضاع الأسرى في سجون إسرائيل والعمل من أجل الإفراج عنهم.

وبهذا الصدد، قال نادي الأسير الفلسطيني في تقرير له بالمناسبة، إن إسرائيل اعتقلت نحو ألفي فلسطيني منذ بداية العام الجاري.

وذكر التقرير، أن إسرائيل اعتقلت 1928 فلسطينيا حتى نهاية مارس الماضي، من بينهم 369 طفلا و36 امرأة.

وعادة ما يتم إحالة المعتقلين إلى جهات أمنية إسرائيلية للتحقيق معهم ومن ثم يتم تحويل عدد منهم للمحاكمة وآخرين يتم الإفراج عنهم بعد ساعات من اعتقالهم.

وقدر التقرير نحو مليون حالة اعتقال وثقت منذ وقوع نكبة فلسطين في عام 1948.

وبحسب التقرير تعتقل إسرائيل اليوم قرابة 6500 فلسطيني، من بينهم 350 طفلا، و62 امرأة من بينهن 21 أما، وثماني فتيات قاصرات، إضافة إلى 6 نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، مضيفا أن من بين الأسرى 48 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاما بشكل متواصل، و25 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن، فيما مضى على اعتقال 12 أسيرا أكثر من ثلاثين عاما.