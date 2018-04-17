«التعليم» تحتفل بيوم اليتيم ضمن فاعليات حملة «عطاء»

نظمت إدارة الهرم التعليمية بمحافظة الجيزة، احتفالا بيوم الطفل اليتيم بنادي وادي دجلة بالسادس من أكتوبر، برعاية عادل عثمان مدير إدارة الهرم التعليمية، وسهام كمال وكيل الإدارة، ويحيى محمد مدير الخدمات التربوية، وإلهام السيد الموجه الأول للتربية الاجتماعية، وهالة رمضان مسئول الاتحادات الطلابية بالإدارة.

وأوضح «عثمان»، أن الاحتفال يأتي ضمن فاعليات البرنامج الرابع من حملة عطاء يوم الطفل السعيد، تحت عنوان «جنبًا إلى جنب»، والذي يهدف إلى تفعيل دور المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي، ونشر قيم العطاء والتكافل التي حثت عليها جميع الأديان السماوية، وترسيخ القيم الأخلاقية، ونشر الفكر الإيجابي وتفعيل دور القيادات الطلابية كنموذج يحتذى به من خلال المشاركة في إعداد وتنفيذ برامج وفقرات البرنامج.

وجدير بالذكر أن الاحتفال تضمن ماراثون رياضي تابع لحملة عطاء، كما تم توزيع الهدايا والألعاب على جميع الطلاب، كما شارك بالاحتفال أحمد هيبة رئيس مجلس الأمناء، وسفراء العديد من المدارس والهيئات، ومجالس اتحاد طلاب الإدارة.