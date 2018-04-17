«وول ستريت جورنال»: الولايات المتحدة تطلب دعما عسكريا من دول عربية في سوريا

ذكر تقرير صحفي أن الولايات المتحدة، تطلب دعما عسكريا من دول عربية لإحلال الاستقرار في سوريا.

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الصادرة أمس الإثنين، بحسب التوقيت المحلي، استنادا إلى مصادر حكومية، أنه من المفترض وفقا لهذه المطالب أن ترسل السعودية وقطر والإمارات ومصر قوات إلى شمال شرقي سوريا؛ لتحل محل الوحدات الأمريكية هناك عقب تحقيق انتصار على تنظيم «داعش».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب من قبل دعما ماليا بالمليارات من دول عربية من أجل سوريا.

يُذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، شنت في ساعة مبكرة من صباح السبت الماضي، ضربات على سوريا، حسبما أعلن قادة الدول الثلاث، وذلك ردا على هجوم كيماوي مميت على بلدة دوما قرب دمشق نهاية الأسبوع الماضي.

ويعتزم «ترامب»، سحب قواته من سوريا في أسرع وقت ممكن.

وتشارك الولايات المتحدة في الحرب على تنظيم «داعش» في سوريا.