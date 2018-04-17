كلوزه يتولى تدريب فريق الناشئين في بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن نجم المنتخب السابق ميروسلاف كلوزه سيتولى تدريب فريق الناشئين في نادي بايرن ميونخ.

وكتبت صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية الرياضية الصادرة اليوم الثلاثاء أن الهداف السابق في كأس العالم سيتولى تدريب فريق تحت 17 في النادي البافاري في الصيف المقبل، مشيرة إلى أن المدرب الحالي هولجر زايتس سيترك الفريق.

ولم يصدر تأكيد بعد من الجهة المختصة في النادي لما أوردته الصحيفة في تقريرها، ويخوض فريق بايرن ميونخ هذا المساء مباراة أمام باير ليفركوزن في الدور نصف النهائي في بطولة كأس ألمانيا.

يذكر أن كلوزه يشغل حاليا منصب المدرب المساعد ليوأخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، وسيواصل شغل هذا المنصب خلال بطولة كأس العالم في روسيا التي ستقام في الفترة بين 14 يونيو إلى 15 يوليو المقبلين، ومن خلال عمله يهتم كلوزه بشكل خاص بالمهاجمين الألمان.

وكان فرانك فورموت، كبير المدربين في الاتحاد الألماني لكرة القدم أعلن مؤخرا أن كلوزه لم يسجل اسمه في دورة لتدريب معلمي كرة القدم ستبدأ في الصيف.

ويحمل كلوزه رخصة من الفئة (ايه) التي تجيز له تدريب فرق الرجال في دوري الدرجة الثالثة بالإضافة إلى جميع فرق الناشئين سواء رجال أو نساء.

وكان كلوزه صاحب الـ39 عامًا لعب في الفترة بين 2007 إلى 2011 في فريق بايرن ميونخ، وفاز مع الفريق في تلك الفترة ببطولتي دوري وبطولتي كأس ووصل مع الفريق إلى نهائي أبطال أوروبا في 2010.

كما حصل كلوزه بقميص المنتخب الألماني على كأس العالم 2014، واصبح صاحب أكبر رصيد من الأهداف في بطولات كأس العالم بـ16 هدفا.

وفي مسيرته الاحترافية، لعب البولندي المولد في صفوف كايزرس لاوترن وفيردربريمن وفي الختام في صفوف لاتسيو روما الإيطالي، وأنهى مسيرته الكروية كلاعب في أعقاب موسم 2015/2016 .