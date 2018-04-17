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«رويترز»: إنذار خاطئ أدى لإطلاق صواريخ الدفاع الجوي في حمص

«رويترز»: إنذار خاطئ أدى لإطلاق صواريخ الدفاع الجوي في حمص
«رويترز»: إنذار خاطئ أدى لإطلاق صواريخ الدفاع الجوي في حمص
نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 11:09 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 11:09 ص

ذكرت وكالة «رويترز»، صباح الثلاثاء، نقلًا عن مصادر عسكرية تابعة لنظام الرئيس السوري، بشار الأسد، أنه لم يحدث أي هجوم على سوريا، خلال الساعات الماضية.

وأوضحت «رويترز»، أن إنذارًا خاطئًا أدى لإطلاق صواريخ الدفاع الجوي السورية، مؤكدة عدم تعرض أي قواعد جوية سورية لقصف صاروخي.

جدير بالذكر أن التليفزيون السوري قد أعلن، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، عن تصدي الدفاعات الجوية لهجوم صاروخي استهدف قاعدة الشعيرات الجوية، في حمص.

ومن جانبها، نفت وزارة الدفاع الأمريكية، وجود أي نشاط عسكري لها، خلال الساعات الماضية، في حمص.


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