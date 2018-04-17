قال النائب ممدوح مقلد، عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون تنظيم وظيفة «منادي السيارات»، إن المشروع يستهدف تنظيم وتحديد ساحات الانتظار، للحد من أعمال البلطجة التي يمارسها «السايس» في الشارع المصري.



وأوضح «مقلد»، في لقائه ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أمس الاثنين، أن ظاهرة «منادي السيارات» لا توجد في أي دولة في العالم سوى مصر، متابعًا أن القانون يهدف إلى تقنين مهنة «منادي السيارات»، واعتراف الدولة بهذه المهنة بدلًا من «البلطجة» على السيارات وأماكن الانتظار.



وأشار إلى أن ظاهرة «منادي السيارات» تسيء للمسؤولين في الدولة ويجب تقنينها، موضحًا أنه يمكن الاستفادة من ساحات الانتظار وخلق فرص عمل جديدة تحت إشراف ومسؤولية الأجهزة الرقابية.



ووافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بشكل نهائي، يوم السبت الماضي، على قانون منادي السيارات «السايس»، المقدم من النائب ممدوح مقلد، والذي يهدف إلى تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.



