تأجيل محاكمة 170 متهمًا بتصوير قاعدة بلبيس الجوية لـ24 أبريل

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تأجيل محاكمة 170 متهمًا في القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة إعلاميا بتصوير قاعدة بلبيس الجوية لجلسة 24 أبريل الجاري؛ لاستكمال مرافعة الدفاع.

وذكر أمر الإحالة حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية تمهيدا لاستهدافها.

وكشفت الأوراق وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة؛ وواجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بالاتهامات واعتناقهم أفكارا تكفيرية تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعى وهو الدستور، وتكفير كل من يعمل بهذا القانون ويؤيده، بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهم: رصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية، والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقى تدريبات على يد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء واستهداف قوات الأمن.