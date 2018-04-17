أختتم الدورة الخامسة لمهرجان الحرية المسرحى، مساء الثلاثاء، بمركز الحرية للإبداع، برئاسة د. وليد قانوش، مدير المركز.

وأعلنت لجنة التحكيم الجوائز، حيث تم منح شهادات التميز في الإخراج إلى طارق نادر، مخرج عرض «قوى كحيوان حر كإله»، التميز في الغناء: سهيلة محمد، عن عرض «توتا.. توتا»، التميز في الدراماتورج: إبراهيم حسن، عن عرض «فانتازيا الموت»، والتميز في الملابس، شريف عباس، عن عرض «توتا توتا»، والتميز في تدريب الممثلين عصام بدوي، عن عرض «ضمه»، التميز في الأداء الجماعي لعرضي «قوي كحيوان، حر كإله + توتا توتا».

وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة وقدرها (1000 جنيه)، للمؤلف محمد عبد القوي، عن عرض «رجوع»، وأفضل أزياء، نبيلة أحمد، عن عرض «ضمة»، وأفضل إضاءة، وفاز بها أحمد علي، والديكور دنيا عزيز، عن عرض صيد الفئران، والموسيقى، وقدرها (1000 جنيه)، وفاز بها محمد شحاتة.

وذهبت جائزة أفضل تصميم دراما حركية وقدرها (1000 جنيه)، إلى محمد فرج الخشاب، عن عرض «ديستوبيا VR»، وأفضل ممثلة وقدرها (1000 جنيه)، وفازت بها سارة إبراهيم، وأفضل ممثل وقدرها (1000 جنيه)، وفاز بها محمد بكري.

وجاءت جائزة أفضل مخرج وقدرها (1000 جنيه)، وفاز بها رفعت عبد العليم، وثاني أفضل عرض وتقدر قيمة (2000 جنيه)، مناصفة بين عرض «ديستوبيا VR» و«رجوع»، وأفضل عرض وقدرها (3000 جنيه)، وفاز بها عرض «صيد الفئران»، وتقرر مشاركة عروض «صيد الفئران» و«ديستوبيا VR»، و«رجوع» بالنسخة الثانية من المسابقة العربية.

وأوصت لجنة التجكيم، بأهمية التنوع الأشكال المسرحية التي قدمت بالمهرجان.