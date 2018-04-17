حريقان متتاليان في نزل لاجئين بألمانيا والمحققون يستبعدون أنه متعمد

ذكرت الشرطة الألمانية، أن نزل لاجئين في ولاية بافاريا جنوبي ألمانيا شهد حريقين متتاليين اليوم الثلاثاء، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص.

وأوضحت الشرطة، أن السبب الدقيق وراء نشوب الحريق في مدينة هوشتات المطلة على نهر دوناو لم يتضح حتى الآن، ولكن المحققين لم يفترضوا أنه حريق متعمد.

وأضافت الشرطة، أن الأمر استلزم نقل 40 شخصًا من سكان النزل إلى مقر إقامة آخر بالمدينة، يشار إلى أنه صدر إنذار حريق للمرة الأولى قرابة الساعة 3 فجرًا اليوم، وبعد ذلك بساعات نشبت ألسنة لهب مجددًا من الحاويات التي تأوي اللاجئين.

وقال زيجفريد هارتمان المتحدث باسم الشرطة بحي شمال شفابن، إن سلة جمر تسببت في نشوب الحريق مرة ثانية، وقال: «إنه حريق واحد والحريق نفسه».

يشار إلى، أنه تم الاستعانة بإجمالي 60 فردًا من قوات الإطفاء.