مدرب رجال يد الأهلي يؤكد على صعوبة مواجهة الاتحاد الليبي

قال محمد عادل، المدرب العام للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي، إن فريق الاتحاد الليبي من الفرق المميزة في البطولة بشكل عام، ومباراة اليوم التي تجمع بين الفريقين لن تكون سهلة، خاصة أن الاتحاد دعم صفوفه ويضم أكثر من لاعب محترف، ومن المؤكد أن لديهم تطلعات لتحقيق نتائج جيدة في البطولة والوصول إلى أقصى مرحلة وهو حق مشروع لجميع الفرق.

وأكد المدرب العام أن فريق يد الأهلي جاهز لمواجهة اليوم ويتطلع إلي مواصلة الانتصارات والوصول إلي الهدف الذي يتمناه الجميع وهو تحقيق لقب البطولة خاصة أنها تقام داخل النادي الأهلي.

وشدد على أن الأهلي لديه رغبة في العودة من جديد إلى منصات التتويج في إفريقيا، ويتمنى أن يحالف الفريق التوفيق في البطولة؛ من أجل الفوز بلقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

وقال محمد عادل إن البداية دائما ما تكون مهمة، وأن خبرات اللاعبين ورغبتهم في تحقيق اللقب الإفريقي ورقة مهمة وحاسمة في مشوار البطولة، وجميع اللاعبين على قدر المسئولية.

وأشار المدرب العام إلى أن تفكير الجهاز في الوقت الحالي على مباراة الاتحاد الليبي التي تقام اليوم، وكل مرحلة لها حسابات خاصة.