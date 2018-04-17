البدري يكشف مصير عودة ناصر ماهر

أكد حسام البدري، المدير الفني للأهلي، إنه يرفض وجود شروط لعودة اللاعبين المعارين للفريق في الموسم الجديد، خصوصا أن هناك اجتهادات كثيرة في هذا الصدد، ولا أعتقد أن هناك لاعبا صرح فعليًا بربط عودته إلى الأهلي بالمشاركة أساسيًا، ولو حدث هذا الأمر، فلن يكون مقبولًا بالنسبة لي كمدير فني.

وأوضح البدري في حوار للموقع الرسمي : عند انتهاء الموسم يوم22 مايو، سيتم حسم الموقف النهائى بشأن اللاعبين المعارين من خلال تقييم مستواهم؛ لإغلاق هذا الملف تمامًا لتحديد الأفضل بالنسبة لمصلحة الفريق، خاصة أن هناك صعوبة لحسم هذا الأمر في الوقت الحالي.

وكشف البدري عن طلبه بعودة ناصر ماهر لاعب سموحة رسميًا وإنهاء إعارته للنادي السكندري، وعندما تم تصعيد اللاعب قبل موسمين للفريق الأول تعرض وقتها للإصابة بالرباط الصليبي وبعدها تعافي وتمت إعارته خلال الفترة الماضية الى بتروجيت وسموحة؛ للتأكد من سلامته، وكلها خطوات جاءت لتجهيز اللاعب والتأكد من جاهزيته الفنية وهو بالفعل مكسب كبير.

وأوضح أنه نظرًا للظروف الأخيرة التي مر بها الفريق، طلبت عودة ناصر ماهر بشكل رسمي عقب انتهاء الموسم الحالي وتحدثت مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة وطالبته بإبلاغ سموحة رسميًا بعودة اللاعب إلى الأهلي، والتأكيد على هذا الأمر في اتصالاته مع مسئولي سموحة ومع اللاعب نفسه.