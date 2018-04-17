الأمين العام للأمم المتحدة: لا بديل عن حل الدولتين للقضية الفلسطينية

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، إنه لا بديل عن حل الدولتين للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أنه لا وجود لخطط بديلة، وأن الأمم المتحدة ملتزمة بحل الدولتين.

وأضاف «جوتيريس»، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الثلاثاء، أنه يجب ضمان تهيئة الظروف حتى يتمكن الفلسطينيون من إقامة دولتهم، مشيرًا إلى إدراك الأمم المتحدة لحق إسرائيل في وجود دولتها بالمنطقة.

وأشار إلى أهمية إقامة دولتين يعيشان إلى جنب في أمن وسلام، وباعتراف متبادل منهما.

في السياق ذاته، أوضح أن دعم السعودية المالي لمنظمة «الأونروا»، كان مهمًا لدعم اللاجئين الفلسطينيين، مشيرًا إلى وجود أعداد كبيرة منهم الضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، ما يجعل مهمة منظمة «الأنروا»، مهم للغاية، لدعم الاستقرار في المنطقة.