عروض من 22 دولة مجانا للجمهور المصرى فى مهرجان الطبول

أعلن الفنان انتصار عبدالفتاح مؤسس ورئيس مهرجان الطبول عن تفاصيل الدورة السادسة للمهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية، والتى تنطلق فعالياتها فى الفترة من 20 إلى 27 إبريل الحالى، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى أقيم مساء أمس الأول فى المجلس الأعلى للثقافة بأرض الأوبرا، بحضور الدكتور هشام مراد رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

وقال إن دورة المهرجان الجديدة يُشارك بها عن مشاركة 22 دولة، هى سيريلانكا، أستونيا، الجزائر، السعودية، الصين، المالديف، المكسيك، الهند، اليونان، باكستان، فلسطين، سوريا، بلغاريا، بولندا، تايلاند، تونس، أرمينيا، إندونيسيا، غينيا الاستوائية، نيجيريا، السودان، والدولة المنظمة مصر، وتمثلها 6 فرق تابعة لهيئة قصور الثقافة وهى العريش، وسوهاج، والشرقية، والاسكندرية، وسيناء، وتوشكا، إضافة إلى 5 فرق تابعة لوزارة الشباب والرياضة، ومن الفرق المستقلة فرقة الطبول النوبية، وفرقة حسب الله، والفرق العربية والأوروبية.

وأضاف عبدالفتاح أن دولة سيريلانكا ستحل كضيف شرف المهرجان، والتى قال عن فنونها بأنها تتميز بملامح شخصية مختلفة، كاشفا عن تقديم عرض بعنوان «عرس سيناء» لفرقة سيناء للفنون الشعبية فى ختام المهرجان، وأشار إلى إقامة عدد من الورش الفنية خلال المهرجان، ومنها ورشة فى الافتتاح مع الجمهور، وورشة لفنون إفريقيا، وورشة للطفل، وإقامة عدد من المعارض منها معرض للحرف التقليدية والمنتجات الشعبية المصرية التراثية من أقاليم مصر المختلفة.

أكد عبدالفتاح أن وزارة الثقافة تسعى بدورها لتشجيع لقاء الثقافات وحوار الحضارات مع العالم، وهو ما تدعو إليه الدولة لتنشيط وتعميق العلاقات بين الدول، وقال: إن الفنون تبقى هى لغة وجسر التواصل بين حضارات وشعوب العالم، وتشجيع الحوار والتفاهم بين الثقافات المختلفة.

ووجه عبدالفتاح، الشكر للجهات الداعمة للمهرجان، وفى مقدمتها وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والدكتور هشام مراد، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، ووزارات الآثار، والشباب والرياضة، والسياحة، والتضامن الاجتماعى، ومحافظة القاهرة، والهيئة العامة للاستعلامات، وهيئة تنشيط السياحة.

واعلن رئيس المهرجان عن اسماء المكرمين هذا العام، وقال: سيتم تكريم اسم الراحل الدكتور عبدالحميد يونس، عميد الأدب الشعبى، والدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق، والدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى الأسبق، والسفيرة منى عمر وتعزيز العلاقات الإفريقية، والأديب المصرى حجاج أدول وتراث النوبة، مشيرا إلى أنه سيتم تكريم منظمة اليونسكو نظرا للجهود التى تبذلها المنظمة لرفع مستويات المعرفة والثقافة فى العالم، واللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية.

وفى كلمته قال الدكتور هشام مراد رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة إن الهدف من المهرجان الخروج إلى الجماهير، وأن المهرجان سيكون بالمجان للجمهور، فالهدف منه العمل على التواصل مع العالم الخارجى لنشر الثقافات المختلفة.

وتابع مراد: قطاع الثقافة الخارجية يحرص على استضافة العديد من البلدان العربية والأوروبية والإفريقية والآسيوية، فالمهرجان يحرص أيضا على البعد عن المسارح المغلقة للوصول إلى أكبر عدد من الجماهير خاصة فى الأقاليم، مضيفا أن مشاركة بعض الوزارات مع وزارة الثقافة فى دعم المهرجان له مردود إيجابى على الشباب وعلى السياحة والآثار وبالطبع على الثقافة بوجه عام.

وأشار إلى أن عروض المهرجان بأماكن عديدة منها قلعة صلاح الدين، قبة الغورى، شارع المعز، مركز الطفل للحضارة والإبداع، حديقة الحرية بجوار دار الأوبرا، مسرح ساحة الهناجر، المسرح المكشوف، الكوربة مصر الجديدة قصر ثقافة بنها، وقصر ثقافة بهتيم.