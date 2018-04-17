مدير «القاهرة الخديوية»: الانتهاء من تطوير شارع الشريفين الأربعاء

قال المهندس سعيد البحر، مدير مشروع تطوير القاهرة الخديوية، إنه سيتم افتتاح شارع الشريفين بعد التطوير وإعادة الوجه الحضاري لـ15 عقارًا به، في 18 من أبريل الجاري، متابعًا أن تكلفة المشروع 10 ملايين جنيه من جهود المشاركات المجتمعية من البنوك المحيطة بالمنطقة.



وأضاف «البحر»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten »، مساء الاثنين، أنه تم الانتهاء من تطوير 200 عقار و4 ميادين وعدد من الشوارع الجانبية على مدار 3 سنوات من العمل المستمر؛ لإعادة الشكل الحضاري للقاهرة الخديوية القديمة متابعًا أنه تم تشكيل اتحاد شاغلين لمتابعة الوحدات التجارية في المنطقة بالتعاون مع محافظ القاهرة ورئيس الحي.



وأوضح أن منطقة شارع الشريفين والألفي وشارع البورصة تتضمن وحدات تجارية وثقافية وعدد والبنوك التجارية ومجموعة فنادق سياحية هامة.



