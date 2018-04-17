افتتح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي، والسفير الفرنسي ستيفان روماتيه، وستيفان ريتشارد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأورنچ العالمية، والرئيس التنفيذي لأورنچ مصر جان مارك هاريون مقر أورنج الرئيسي الجديد "مبنى سفينكس" بالقرية الذكية.

وقال ريتشارد، في تصريحات صحفية: اليوم تمتلك اورنچ أكبر قاعدة عملاء للمجموعة في مصر حيث يصل عدد عملائها إلى 33 مليون مشترك، وبعد مرور 20 عامًا على تواجدها كأول مشغل محمول في مصر، يزداد التزام اورنچ تجاه الاقتصاد المصري أكثر من ذي قبل مشيرا الى اورنچ العالمية قامت بتمويل قرض بقيمة 750 مليون يورو الي اورنچ مصر للحصول على رخصة الجيل الرابع 4G واستكمال استثماراتها في البنية التحتية. وفي يناير 2018 قامت الشركة بزيادة رأس مالها من مليار جنيه إلى 16.4 مليار جنيه مصري كما حصلت على قرض بقيمة 7 مليارات جنيه.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة اورنچ مصر، جان مارك هاريون: "أن انتقال اورنچ مصر إلى القرية الذكية يعد نقلة كبيرة وأساسية في تاريخ الشركة تعكس إلتزام اورنچ تجاه الاقتصاد المصري والمواهب المصرية. كما تؤكد هذه الخطوة علي رؤية الشركة نحو استراتيجية مصر للتحول الرقمي، مشيراً إلى أن الانتقال إلى مبنى سفينكس الجديد سيتبعه تحديث وتطوير المبنى الأول "سقارة" خلال عام 2019".

وأضاف هاريون: "تقوم الشركة حاليا بعملية نقل جزء كبير من مركز خدمة العملاء الخاص بها إلى أسيوط مما يوفر 600 فرصة عمل للكفاءات المحلية".