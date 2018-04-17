انتشال جثة محاسب غرق في ترعة النصر بالنوبارية

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تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة محاسب اختلت عجلة السيارة قيادته، ما أدى لانحرافها وانقلابها بترعة النصر بمدينة النوبارية.

تلقى اللواء علاء عبدالفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد أحمد رشوان مأمور قسم النوبارية، يفيد بانقلاب سيارة وسقوطها بترعة النصر أمام قرية عزام دائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات الإنقاذ النهري والرائد محمود يونس رئيس مباحث النوبارية، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي بحيرة قيادة «عصام.ع» 40 سنة، محاسب ومقيم الحي الأول مدينة النوبارية بطريق ترعة النصر فرعي، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى لانحرافها وانقلابها بالترعة المشار إليها وغرقه.

وتم رفع السيارة من المجرى المائي بمعرفة قوات الحماية المدنية، وبسؤال شقيق قائد السيارة «ياسين» 38 سنة، مهندس زراعي ومقيم بذات العنوان، أقر بمضمون ما تقدم وأضاف أن شقيقه كان بمفرده بالسيارة.

وحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.