قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن نجاحات النجم محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، يُنسب جزءًا كبيرًا منها لمركز بسيون الذي يضم قرية «نجريج» مسقط رأس «صلاح» في محافظة الغربية.

وأضاف «المسلماني»، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، اليوم الثلاثاء، أن البيئة المحيطة لأي شخص لها دورًا في نجاحاته، معقبًا: «تاريخ بسيون أكبر من بريطانيا، لأننا كنا عاصمة وأسرتين فرعونيتين قبل أن تكون بريطانيا موجودة في التاريخ».

وتابع أن هناك علاقة صداقة بينه وبين محمد صلاح، مشيرًا إلى زيارته في منزله أكثر من مرة، فضلًا عن صداقته بوالد «صلاح»، حسب قوله.

وأبدى إعجابه بالنمط الأخلاقي والنفسي لمحمد صلاح، لأن الأخير رغم شهرته العالمية ووضعه المالي غير المسبوق بالنسبة له ومكانته الموجودة من الشرق إلى الغرب، إلا أنه لم يتكبر أو يتعالى على أهله وقريته.

وأوضح أن فكرة الثبات النفسي والأخلاقي لشخص لم يكن معروفًا منذ سنوات قليلة، وبعد ذلك أصبح من أشهر الشخصيات في العالم وأكثرها قوة ومكانة في عالم الرياضة، لا بد تُقدّم له التحية عليها لأبعد الحدود، حسب وصفه.