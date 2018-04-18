مجلس الأمن يبدأ جلسة لبحث تطورات الأزمة السورية

بدأ مجلس الأمن الدولي جلسته لبحث الوضع الإنساني في سوريا، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، مساء الثلاثاء.

يُذكر أن سوريا تعرضت، فجر السبت الماضي، إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، بسبب ما ادعته القوات المهاجمة بشن النظام السوري هجومًا بالأسلحة الكيميائية على بلدة دوما، في الوقت الذي أعلنت فيه القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية شملت إطلاق حوالي 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، مؤكدة أن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.

بينما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا اتخذوا قرارًا بقصف سوريا اعتمادًا على وسائل إعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وليس على حقائق.