«مصر للطيران»: عدم استقرار المنطقة أهم التحديات التي تواجه خطوط الطيران

قال شريف عزت، رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، إن أهم التحديات التي تؤثر على شبكة خطوط الطيران هي حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة، وكذلك مشكلة نقص الوقود في بعض المطارات الإفريقية وغيرها من تحديات التشغيل.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي أقيمت ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الإفريقي Africa Aviation 2018 والتي تناولت موضوع التحديات التي تواجه صناعة الطيران في قارة إفريقيا، بمشاركة Sanjeev Gadhia رئيس شركة Astral Aviation للشحن الجوي.

وطالب «عزت» -خلال كلمته- بضرورة وضع آليات واستراتيجيات على مدار الخمسة أعوام القادمة لحل مشكلة الضرائب والرسوم المفروضة على شركات الطيران حتى يكون هناك استغلال أمثل لأرض الفرص (السوق الإفريقي الواعد).

وردا على سؤال أحد الحضور حول مشكلة توافر العمالة المدربة في شركات الطيران الإفريقية، قال رئيس شركة مصر للطيران، إن الشركة تحرص على تقديم كافة الخبرات والتعاون مع الشركات الإفريقية؛ لتدريب أطقم الركب الطائر على أعلى مستوى من خلال أكاديمية مصر للطيران للتدريب.

وأعرب عن تطلعه في أن تتكامل شبكة خطوط شركات الطيران الإفريقية المختلفة في المستقبل حتى تتمكن مصر للطيران من توسعة شبكة خطوطها في مدن إفريقيا بالتعاون مع هذه الشركات.