اتهام 4 أشخاص بسرقة 8 آلاف علبة سجائر من داخل مخزن في منشأة ناصر

ألقت مباحث القاهرة القبض على 4 أشخاص؛ لاتهامهم بسرقة 8 آلاف علبة سجائر من داخل مخزن بمنطقة منشأة ناصر وحرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء خالد عبد العال، بإحالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.

كانت وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المقطم، من أحد أصحاب محلات بيع السجائر، مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بعرض كميات كبيرة من السجائر للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية، وفور انتقال قوة أمنية تمكنت من ضبطهم وهم «محمد ع.»، 27 عاما، عاطل مسجل خطر، و«وليد ع.»، 23 عاما، عاطل مسجل خطر، و«أحمد م.»، 20 عاما، سائق، و«أحمد س.»، 19 عاما، خراط، حال استقلالهم سيارة ماركة «سوزوكي فان حمراء اللون»، وبحوزتهم 8 كراتين بداخلهم 8000 علبة سجائر مختلفة الأنواع والماركات.

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المضبوطات من داخل مخزن كائن بلوك 17 المرحلة الأولى مساكن سوزان مبارك بالدويقة، ملك تاجر مواد غذائية بأسلوب «التسلق»، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.