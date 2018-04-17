كوفاتش: لم أتوقع تولي مهمة بايرن ميونخ

قال نيكو كوفاتش المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم إنه لم يقرأ أي من الأنباء والأراء المتعلقة بتعيينه مديرا فنيا لبايرن ميونخ اعتبارا من الموسم المقبل، مؤكدا أن كامل تركيزه ينصب في الوقت الحالي على إعداد آينتراخت لمواجهة شالكه المقررة غدا الأربعاء في الدور قبل النهائي من كأس ألمانيا.

وفي حالة صعود آينتراخت إلى نهائي الكأس للموسم الثاني على التوالي تحت قيادة كوفاتش ، ربما يصطدم المدرب بفريقه المستقبلي في حالة فوز بايرن على باير ليفركوزن في المباراة الأولى بالدور قبل النهائي المقررة اليوم الثلاثاء.

وقال كوفاتش في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة أمام شالكه "أعتقد أنكم ستتفهمون ما أقوله حول أن تركيزي منصب على مباراة الغد."

ولدى سؤاله عما إذا كان يشعر بضغوط بسبب حالة الجدل التي أثيرت في الإعلام عقب الإعلان عن تعيينه مديرا فنيا لبايرن اعتبارا من الموسم المقبل وبعقد لمدة ثلاثة أعوام، قال كوفاتش :"إنني أقرأ قليلا للغاية، ولم أقرأ شيئا بهذا الشأن."

وتابع "تركيزي ينصب فقط على مباراة الغد، والأسابيع القليلة المتبقية في الموسم."

وبعد الإعلان الاسبوع الماضي عن أن كوفاتش سيتولى تدريب بايرن خلفا ليوب هاينكس في نهاية الموسم، خسر فرانكفورت على ملعب ليفركوزن 1 /4.

ونفى كوفاتش أن تكون هذه التكهنات قد أثرت على روح اللاعبين.

وأشار "الفريق في حالة بدنية جيدة للغاية، لا يوجد شك في ذلك".

ويفتقد فرانكفورت جهود المهاجم انتي ريبيتش بسبب الإصابة في عضلات الساق، وقد يشارك لوكا يوفيتش في خط الهجوم على أن يعود كيفين برنس بواتينج لخط الوسط.

وقد يسجل لاعب الوسط الإسباني عمر ماسكاريل الذي عانى من كسر في القدم في شباط/فبراير الماضي، عودته لفرانكفورت غدا.

ومن ناحية أخرى قال كوفاتش للمراسلين الصحفيين أن الاتفاق مع بايرن تم في غضون 24 ساعة يوم الخميس، وأنه لم يجر أي اتصالات مع مسئولي بايرن قبلها.

وأضاف "بايرن نادي من طراز عالمي، أن يتم التفكير بشخصي، أن أحصل على فرصة هناك، احتمال حدوث ذلك ضعيف للغاية، كان علي أن اقتنص الفرصة عندما سنحت لي في ذلك اليوم".

ولكن اللاعب السابق لبايرن ميونخ أوضح أنه وضع هذا السيناريو في ذهنه عندما تولى تدريب فرانكفورت في 2016، بوضع شرط يسمح بفسخ تعاقده مع فرانكفورت.