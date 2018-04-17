علقت الإعلامية لميس الحديدي، على إقرار مجلس النواب لقانون تعديل رواتب الوزراء ومسؤولين آخرين، قائلة إنه تقنين لوضع خاطئ كان قائمًا.



وأضافت «الحديدي»، خلال تقديمها برنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الاثنين، أن الوزراء «غلابة»، والكثيرون يرفضون هذا المنصب لحصول الوزير على 4800 جنيه وبدل تمثيل 4200 جنيه، متابعًا: «الوزير يحصل على 8500 جنيه! هل دي أرقام إذا كنا نحتاج وزير محترم يعمل 24 ساعة؟».



وأشارت إلى حاجة الدولة إلى وزراء متفوقين في مجالهم ولديهم فكر، مستطردة: «دا ليه يسيب الملايين ويشتغل بـ4 آلاف جينه».



وأوضحت أن القانون لم يضف كثيرًا على رواتب الوزراء الحالي، ولكنه قنن الوضع بإقرار حصول الوزراء على الحد الأقصى للأجور بقيمة 42 ألف جنيه، معقبة: «هل كثير أن يحصل رئيس الوزراء أو رئيس مجلس النواب على 42 ألف جنيه؟».



واستنكرت المهاجمين من هذه الخطوة، قائلة: «شيء غريب جدًا، يجب أن نفهم قبل أن نهاجم».



