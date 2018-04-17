وزير الخارجية الألماني: ألمانيا بإمكانها القيام بدور الوسيط تجاه روسيا للتوصل إلى حل في النزاع السوري

ذكر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن بلاده بإمكانها القيام بدور الوسيط تجاه روسيا في إطار مساعيها؛ للتوصل إلى حل في النزاع السوري.

وقال «ماس» اليوم الثلاثاء، في برلين خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الكندية كريستيا فريلاند، إن بإمكان ألمانيا أن تلعب دور من يقوم بفتح نافذة حوار تجاه روسيا، مؤكدًا ضرورة أن تقود الأمم المتحدة عملية سلام في سوريا.

وعن مقترح فرنسا أمس الإثنين بإجراء مفاوضات بين مجموعة الدول المشاركة في مكافحة تنظيم داعش «الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسعودية والأردن» من جهة وإيران وروسيا وتركيا من جهة أخرى، قال «ماس» إن هذا ممكن أن يحدث فقط كخطوة مرحلية أولى في الطريق نحو عملية تقودها الأمم المتحدة.

وذكر «ماس»، أنه لا جدال على الإطلاق في إيجاد حل سياسي في الأزمة السورية لن يكون ممكنا إلا تحت رعاية الأمم المتحدة.