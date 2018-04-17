ضبط هارب في قضية حرق المجمع العلمي بالقاهرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على سمكري سيارات في شبين القناطر هارب من حكم مؤبد في قضية تجمهر وحريق المجمع العلمي بالقاهرة، وتم التحفظ على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

وكانت المعلومات السرية قد وردت للعقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخانكة، تفيد باختباء سمكري سيارات متهم في حريق المجمع العلمي بالقاهرة وقت ثورة يناير، وصادر ضده حكم مؤبد بشبين القناطر.

تم عرض المعلومات على اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن فتم التنسيق مع إدارة الأمن الوطني، وقامت قوة كبير من رجال المباحث أشرف عليها اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي.

وتمكنت من ضبط المتهم ويدعى «أ.ح» 19 سنة، سمكري سيارات المحكوم عليه في القضية رقم 8629 لسنة 2011م جنايات قسم السيدة زينب - القاهرة «تجمهر وحريق المجمع العلمي»، بالسجن المؤبد.

وبمواجهته بالحكم الصادر ضده؛ أقره وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حياله بالتنسيق وإدارة الأمن الوطني بالقليوبية.