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رسائل مشفرة في معرض عزة رفعت بدار الأوبرا

كتبت - شدى طنطاوي:
نشر فى : الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 6:17 م | آخر تحديث : الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 6:17 م

يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا معرض الفنانة التشكيلية والمعمارية المصرية عزة رفعت، في قاعة "صلاح طاهر" للفنون التشكيلية في الثانية بعد ظهر السبت المقبل، المعرض يقام تحت عنوان "رسائل مشفرة" وتقدم من خلاله الفنانة تجاربها الفنية ورؤيتها الخاصة عبر رسائل تتضمنها لوحاتها.

المعرض الذي يضم 60 لوحة زينية يستمر حتي 26 أبريل الجاري ويستقبل زواره من العاشرة صباحا وحتي الثامنة مساء.

شاركت الفنانة عزة رفعت في العديد من المعارض الجماعية، إضافة إلى عدد من المعارض خاصة ويعد هذا المعرض هو الرابع لها في مشوارها الفني.


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