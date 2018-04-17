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شددت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، على تكثيف حملات المرور لمراقبة الأسواق بالمدن والمراكز لحماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة وردع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأشارت إلى أن المحافظة حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية خلال حتفالات أعياد شم النسيم، حيث لم ترد أى حالة تسمم غذائى خلال تلك الاحتفالات.

وأشادت بجهود إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمرورها على 186 منشأة وسحب عينات من الأسماك المملحة والمحفوظة، التى أسفرت عن ضبط وإعدام 3714 كجم من الأسماك المملحة والرنجة والفسيخ والملوحة والسردين مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرير 171 محضر.

وكانت أسفرت الحملات التى قامت بها مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالتنسيق مع مباحث التموين بالبحيرة عن ضبط 13 طن و250 كيلو جرام تمر هندى بذور بدون بيانات بداخل صالة مصنع لتعبئة ياميش رمضان، بعزبة شحاتة التابعة لقرية الأمراء بكفر الدوار.

كما تم ضبط 864 عبوة لون غذائى صناعى منتهية الصلاحية تزن العبوة 1 كجم، وتستخدم فى مراحل تصنيع التمر الهندى بقصد الغش والتدليس.

وضبط 40 شيكارة نشادر منتهية الصلاحية، تزن الشيكارة 25 كجم، و1500 كيس حنة حمراء منتهية الصلاحية، تزن العبوة 100 جم، وتستخدم أيضا فى الغش والتدليس بمراحل تصنيع التمر الهندى.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر رقم 9931 لسنة 2018 جنح مركز شرطة كفر الدوار للعرض على النيابة للتصرف.