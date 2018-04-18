إنتر ميلان يكتسح كالياري ويتقدم للمركز الثالث بالدوري الإيطالي

تقدم إنتر ميلان إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي عبر فوزه الساحق على ضيفه كالياري 4 /صفر اليوم الثلاثاء في المرحلة الثالثة والثلاثين من المسابقة.



وافتتح المدافع البرتغالي جواو كانسيلو التسجيل لإنتر ميلان بعد مرور ثلاث دقائق فقط من بداية المباراة من ضربة حرة نفذها بشكل رائع.



وأضاف الأرجنتيني ماورو إيكاردي الهدف الثاني لإنتر في الدقيقة 49 بعدما تلقى تمريرة ذكية من رافينيا انفرد على اثرها بالمرمى وسدد دون عناء في الشباك.



وسجل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الهدف الثالث لإنتر ميلان في الدقيقة 60 بعدما راوغ دفاع كالياري بشكل رائع وسدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء عرفت طريقها للشباك.



واختتم الكرواتي ايفان بيريسيتش أهداف إنتر في الدقيقة الأخيرة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.



الفوز رفع رصيد إنتر ميلان إلى 63 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن روما صاحب المركز الرابع والذي يلتقي غدا الأربعاء مع جنوه