الإفريقي التونسي ينفصل عن مدربه الفرنسي برتران مارشان

أعلن النادي الإفريقي التونسي اليوم الثلاثاء انفصاله عن مدربه الفرنسي برتران مارشان.

وأفاد الفريق في بيان مقتضب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه جرى الاتفاق على فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

وتولى مارشان تدريب الافريقي في ديسمبر الماضي ونجح في الصعود به من مراكز متأخرة في ترتيب الدوري إلى مركز الوصافة، والفوز على بطل المسابقة الترجي بهدفين لهدف.

ويأتي رحيل مارشان بعد يومين من هزيمة الفريق أمام ضيفه النادي البنزرتي بهدفين وهي المباراة الثالثة على التوالي التي يفشل فيها الافريقي في تحقيق الفوز ليتراجع الى المركز الثالث بفارق الأهداف خلف النجم الساحلي الوصيف.

ويستعد الافريقي لخوض مباراة الدور نصف النهائي للكأس في ضيافة النادي البنزرتي الأحد المقبل.