الإصابة تنهي موسم فيدال مع بايرن

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أعلن نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم أن لاعب وسطه التشيلي الدولي ارتورو فيدال سيغيب حتى نهاية الموسم بعد خضوعه لجراحة في الركبة.

ويغيب فيدال عن المباراة أمام باير ليفركوزن مساء اليوم الثلاثاء في المربع الذهبي لكأس ألمانيا بجانب المواجهة أمام ريال مدريد الإسباني في المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا وربما المباراة النهائية للبطولة القارية، بجانب أربع مباريات في البوندسليجا.

وتعرض فيدال للإصابة دون تدخل من أي لاعب خلال التدريبات أمس الأول الأحد.

وقال بايرن في بيانه "الكتلة الرخوة التي تم تشخيصها سابقا استئصلت، وتم علاج الغضروف الجانبي الخلفي، الموسم انتهى بالنسبة لارتورو فيدال"