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قطع الكهرباء عن مناطق بـ«أرمنت» الأربعاء لمدة 6 ساعات

كتب - أحمد أبو الحجاج
نشر فى : الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 5:45 م | آخر تحديث : الثلاثاء 17 أبريل 2018 - 5:45 م

أعلن العميد عبد الله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت، أنه بعد التنسيق مع هندسة كهرباء أرمنت تقرر فصل مغذي الإصلاح الزراعي غدا الأربعاء الموافق 18 من إبريل الجاري بداية من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً حيث سيتم الفصل بمناطق قريه الرياينة – قرية الرزيقات بحري وذلك لتنفيذ اعمال صيانة.

وقال «عاشور»، إنه وبالتنسيق مع محطة محولات أرمنت تقرر فصل التيار الكهربائي عن مركز ومدينة أرمنت (المدينة والقرى التابعة بالكامل) يوم الجمعة الموافق 20 من إبريل الجاري من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 10 صباحاً لعمل صيانة كاملة لمحطة محولات أرمنت والشبكة الداخلية.


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