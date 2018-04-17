أعمال عنف بفرنسا بعد اعتقال محجبة ووفاة سجينين

اندلعت موجة عنف، اليوم، فى مدينة «تولوز» جنوب فرنسا، إثر مواجهات بين شبان وقوات الأمن فى المدينة، أدت إلى حرق عشرات السيارات واعتقال نحو 18 شخصا، وذلك على خلفية عدة حوادث بينها اعتقال محجبة ووفاة محتجزين فى سجن.

وذكرت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية أن «حى (ميريل) بتولوز شهد، اليوم، اضطرابات عنيفة بعد وفاة محتجز من مدينة رين الفرنسية، فى سجن سياس بالقرب من تولوز»، موضحة أن «المتظاهرين اتهموا ادارة السجن بتعذيبه وقتله».

وأضافت الصحيفة «فى نفس اليوم، أعلنت إدارة السجن وفاة سجين آخر وضع فى حبس انفرادى، بعدما تعرض للتهديد بالقتل».

ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائى قوله إن «الأزمة تفاقمت بعد احتجاز سيدة محجبة رفضت الامتثال لإجراءات التفتيش المشددة، فى منطقة مصنفة ضمن المناطق الأمنية الحساسة»، مشيرة إلى أن «ذلك هو السبب الرئيس الذى فجر أحداث العنف التى أدت إلى اشتباكات بين قوات الأمن والشبان».

وأوضحت الصحيفة: «اندلعت الاشتباكات للمرة الأولى، مساء الأحد، حيث قام المئات بأعمال عنف وإضرام للنيران فى عشرات السيارات وصناديق القمامة، كما ألقى آخرون الحجارة على قوات الأمن، واشتدت تلك المواجهات، أمس، واستمرت حتى صباح اليوم التالى، بعد واقعة المرأة المحجبة».

واستخدمت الشرطة غازات مسيلة للدموع ورصاصا يستخدم فى عمليات مكافحة الشغب، كما استعانت بطائرات هليكوبتر، وسيارات إسعاف لنقل المصابين وعمال الإطفاء.

ونتيجة تلك الحرائق، قررت مديرية تولوز حظر بيع أى مواد حارقة يمكن استخدامها فى إضرام الحرائق، منذ الساعة الثامنة مساء.