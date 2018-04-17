«جنوب سيناء» تستعد لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية

تستعد محافظة جنوب سيناء، لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية ودبلوم الخط العربي والثانوية العامة، والتي من المقرر أن تبدأ امتحانات العملي والمعمل للدبلومات الفنية، يوم السبت الموافق 12-5-2018، وسوف تبدأ الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية 19-5-2018، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 3-6-2018، وحتى الأحد 1-7-2018.

وأكد اللواء محمود عيسى، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، أنه جاري الاستعداد والتنسيق لانطلاق مارثون الامتحانات مع كافة الأجهزة والجهات المعنية نظرا لأهمية الحدث حيث سيتم اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن عدم حدوث ما يعكر صفو العملية الامتحانية والحفاظ على مقدرات الوطن ومستقبل أبنائه.

وأضاف السكرتير العام، أن محافظة جنوب سيناء من المحافظات الهادئة التي لم يحدث بها أي شغب خلال الامتحانات على مدار السنوات السابقة، مشيدا بدور قوات الأمن في تأمين الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التأمينية التي تصب لصالح سير الامتحانات.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عُقد اليوم بديوان عام محافظة جنوب سيناء بمدينة الطور برئاسة السكرتير العام، وحضور اللواء عبد الرحمن المصري، مساعد مدير الأمن، وممثلين عن القوات المسلحة، ومحمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، وجميع روساء المدن ومديري المديريات الخدمية.

ووجه السكرتير العام، بضرورة التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لتكامل الجهود للضمان خروج الامتحانات بالشكل الذي يليق بالمحافظة، موضحا أن مركز العمليات سيتواصل مع كافة الجهات لتذليل العقبات.

وطالب وكيل وزارة التربية والتعليم، بسرعة إعلان جداول الامتحانات وإعداد المراكز الرئيسية والفرعية لتوزيع الأسئلة وتجهيز وإعداد لجان سير الامتحانات وتزويدها بالأثاث، وأيضا إعداد صناديق نقل الأسئلة وأكياس نقل الإجابات ووضع خطط إرسال الإجابات بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ورؤساء مراكز التوزيع ولجان النظام والمراقبة، وتشكيل غرف عمليات بالمديرية للتواصل مع غرف العمليات الفرعية وأيضا التواصل مع رؤساء اللجان.

وأكد أن مديرية الأمن سيتقوم بتوفير سيارات لاسلكية مجهزة على أعلى مستوى والحراسات الخاصة؛ لتأمين نقل صناديق الأسئلة من مطار طور سيناء، إلى مراكز التوزيع الرئيسية ومنها إلى مراكز التوزيع الفرعية بالإضافة إلى الحراسة المشددة لتلك المراكز وكذلك تأمين خطط توزيع الأسئلة من مراكز التوزيع إلى لجان سير الامتحانات وتجميع كراسات الإجابات من اللجان لتوصيلها إلى مراكز التوزيع ومنها إلى لجان النظام والمراقبة بالقاهرة.

وشدد على ضرورة تعين حراسات لتأمين استراحات ضيوف المحافظة من أعضاء لجان سير الامتحانات وإعداد التعليمات والتكليفات التنظيمية الداخلية لجميع الجهات الشرطية المعنية «المرور، الحماية المدنية، تأمين الطرق، أقسام الشرطة، البحث الجنائي وغيرها».

وقال إن دور المستشار العسكري يتمثل في التنسيق والتواصل مع القوات المسلحة للتدخل ومشاركة الشرطة في تأمين أعمال الامتحانات في حالات الطوارئ والتنسيق مع القوات الجوية ومطار الطور، كما يتمثل دور اللواء 313، في مشاركة الشرطة في تأمين نقل صناديق الأسئلة من مطار الطور إلى مراكز التوزيع الرئيسية ومنها إلى المراكز الفرعية والجاهزية للتدخل السريع لمشاركة الشرطة في تأمين الامتحانات في حالة الطوارئ.

ولفت إلى ضرورة توفير طبيب وجميع الأدوية اللازمة بكل لجنة وتواجد سيارة إسعاف مجهزة أمام كل لجنة طوال فترة الامتحانات مع رفع درجة حالة الاستعداد بجميع المستشفيات.

وطالب بتأمين استمرارية التيار الكهربائي لضمان تشغيل المراوح خاصة أن المحافظة تتميز بارتفاع درجة الحرارة مع تواجد فني كهرباء بكل لجنة وكذلك توفير مياه الشرب بجميع اللجان، وأن يتابع كل رئيس مدينة سير خطط الإعداد والتجهيز للامتحانات والمساهمة الفعالة والإيجابية في تذليل كافة الصعوبات وتوفير الإمكانيات اللازمة.