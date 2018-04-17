تنظم لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، زيارة ميدانية إلى محافظة أسوان، غدا الأربعاء، بهدف التعرف على أوضاع المحافظة ومشاكلها واحتياجاتها والمشروعات التي تنفذ فيها، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وتشمل زيارة لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، والتي تضم 10 من أعضاء مجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، عدد من المشروعات بمدن ومراكز أسوان وكوم أمبو وإدفو، يرافقها خلال الجولة اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان.

وتأتي زيارة لجنة الإدارة المحلية بالنواب، ضمن الزيارات التي تقوم بها إلى المحافظات من حين إلى آخر، مثل محافظات الوادي الجديد وبني سويف والإسماعيلية.

وفي سياق متصل، تنظم منطقة آثار أسوان والنوبة، غدا الأربعاء، احتفالية تثقيفية، داخل معبد فيلة بالتزامن مع يوم التراث العالمي.

وأكد عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان والنوبة، أن الاحتفالية عبارة عن يوم تثقيفي لطلاب وطالبات المدارس داخل معبد فيلة لتزويد أبنائنا الطلاب بمعلومات عن حضارة أجدادهم الفراعنة، بناءً على توجيهات وزارة الآثار للمناطق الأثرية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف مدير عام آثار أسوان والنوبة، أن اليوم التثقيفي سيشهد تقسيم الطلاب لمجموعات وتقديم شرح وافي لهم عن حضارة الفراعنة بمعبد فيلة، بجانب توزيع بعض الهدايا عليهم بالتنسيق مع عدد من رجال الأعمال بأسوان.