احتفالية لتسليم عقود حاجزي وحدات الإسكان الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء

«فودة»: على الحاجزين البدء في استلام عقودهم وعدادات المياه والكهرباء المدفوعة مقدمًا

«عبد الحميد»: انتهينا من تنفيذ 6532 وحدة سكنية بالمحافظة.. ومنح موظفين بمديرية الإسكان الضبطية القضائية للتفتيش على الوحدات





سلّم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ومي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، عددًا من عقود الوحدات السكنية لحاجزي مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء.

وقالت «عبد الحميد»، إن وزارة الإسكان انتهت من تنفيذ 6532 وحدة سكنية بمحافظة جنوب سيناء، بكل من مدن طور سيناء ورأس سدر وأبو زنيمة وأبو رديس وسانت كاترين ودهب ونويبع وشرم الشيخ وطابا، وتم تخصيص ما يزيد عن 760 وحدة حتى تاريخه.

وأضافت في تصريحات صحفية اليوم، أن محافظة جنوب سيناء اشترت 3000 وحدة سكنية من صندوق الإسكان الاجتماعي، لبيعها لمواطني المحافظة ممن هم أقل دخلا من الدخول المحددة بشروط برنامج الإسكان الاجتماعي، وبدأت بالفعل المحافظة في الإعلان عن تلك الوحدات بالإضافة إلى 2604 وحدات سكنية أخرى قامت المحافظة ببنائها، وكلها تم الانتهاء من تنفيذها.

وشددت على ضرورة محافظتهم على وحداتهم من خلال تفعيل منظومة الصيانة والإدارة وضرورة الالتزام بالسكن في الوحدة المخصصة لهم، وعدم تغيير غرضها أو التصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرفات، حتى لا يتعرض صاحب الوحدة المخالف للعقوبات المنصوص عليها في قانون الإسكان الاجتماعي، والتي تصل إلى سحب الوحدة، والحبس والغرامة، مؤكدة أنه تم منح عدد من الموظفين بمديرية الإسكان بالمحافظة وأجهزة مدنها الضبطية القضائية للتفتيش المستمر على الوحدات.