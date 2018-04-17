حبس نصاب 4 أيام لانتحاله صفة موظف يحصل رسوم تركيب عدادات مياه بالسويس

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قررت النيابة العامة بالسويس حبس «ك.ع» 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامة بانتحال صفة موظف بهيئة قناة السويس، قام بتحصيل رسوم تركيب عدادات مياه داخل عدد من المناطق، التي تقوم الهيئة بتوصيل المياه لها.

تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، إخطارًا من مأمور قسم شرطة فيصل بقيام السكان بالحي بضبط شخص ينتحل صفة موظف بهيئة قناة السويس، وضبط بحوزته مستندات وملفات مزورة.

وقال محسن سمير، أحد سكان حي فيصل، إننا فوجئنا بهذا الشخص يحاول تحصيل رسوم تركيب عدادات جديدة للمياه ويحمل كارنيه مزور خاص بالعمل بهيئة قناة السويس.

وأكد «محسن»، «أننا قمنا بإبلاغ الشرطة والهيئة، خاصة أن هذا الشخص قام من قبل حسب تأكيد الكثيرون بجمع أموال عن طريق النصب».