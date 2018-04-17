نبيه: السولية وعبد العزيز مرشحان للمنتخب في معسكر مايو

أوضح أسامة نبيه مدرب المنتخب الوطنى موقف العديد من اللاعبين المرشحين للانضمام لمعسكر الفراعنة المقرر إقامته شهر مايو المقبل، مشددًا على أن الثنائى عمرو السولية لاعب الأهلى ومحمود عبد العزيز لاعب الزمالك، من أبرز المرشحين للانضمام للمعسكر الذى سيشهد إقامة مباراة ودية مع منتخب الكويت يوم 26 من الشهر نفسه.

وقال نبيه، فى تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء، أن حسين الشحات لاعب العين الإماراتى، ومحمد مجدى "قفشة" لاعب إنبى، من المحتمل استمرارهما مع المنتخب فى المعسكر المقبل".

وأضاف: "أيمن أشرف لاعب الأهلى أثبت وجوده فى المنتخب، وأصبح من القوام الأساسى للفراعنة".