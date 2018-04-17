النني يدعم حملة شبابية ضد مرض الاكتئاب

يدعم محمد النني، لاعب منتخبنا الوطني وفريق أرسنال الإنجليزي حملة يقوم بها شباب الجامعة الكندية في مصر، ضد مرض الاكتئاب لمحاولة منع تفشي المرض وأيضًا كنوع من أنواع التوعية للأجيال الحالية بعواقب الاكتئاب.

وأعلن عمر صبحي المنسق الإعلامي للاعب أن النني أقدم على دعم حملة «حرب أهلية – بأيدك تكسبها -»، رغبة منه في تدعيم الشباب وفكرهم وأسالبيهم الحديثة في توعية وتنمية المجتماعات وأيضا لخطورة مرض الاكتئاب والذي لا يعيها معظم الأجيال الحديثة.

ويأتي اختيار اسم الحملة لعدة أسباب، أهمها التوعية العلمية لمرض الاكتئاب وكيفية خوض مصابي الاكتئاب لحرب نفسية قد تودي بحياتهم في النهاية، وأيضًا إيضاح العوامل الأساسية للعلاج من المرض.

وتنطلق الحملة بدءً من الأحد المقبل داخل الجامعة الكندية في مصر وتستمر حتى يوم الثلاثاء كبداية للفاعليات التي تنظمها في مختلف أنحاء الجمهورية فيما بعد.