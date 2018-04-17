مقتل اثنين من قوات حرس الحدود الإيرانية في اشتباكات مع مسلحين شرقي البلاد

أعلن مساعد قائد حرس الحدود في محافظة سيستان وبلوشستان، شرقي إيران، مقتل اثنين من قوات حرس الحدود، صباح اليوم الثلاثاء، خلال اشتباكات اندلعت مع مسلحين في منطقة ميرجاوه الحدودية.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية «إرنا» عن أبو الحسن ضيائي، القول إن الاشتباكات وقعت في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وأن «قوات حرس الحدود تصدت للزمرة الإرهابية بكامل قوتها»، مضيفا أن اثنين من قوات حرس الحدود لقيا حتفها خلال الاشتباكات.

وتقع ميرجاوه، على بعد 75 كيلو متر شرق زاهدان عند الحدود المشتركة مع باكستان.

تجدر الإشارة إلى أن سيستان وبلوشستان متاخمة للحدود مع أفغانستان وباكستان وتملك معهما حدودا تمتد لأكثر من ألف كيلو متر، وتقوم السلطات الإيرانية بالكثير من الجهود لتعزيز مراقبة الحدود التي تشهد بصورة متكررة محاولات لتهريب مخدرات وتسلل مسلحين.