المصري يهاجم بطل الجابون بالثنائي جمعة وبانسيه

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أعلن حسام حسن المدير الفني للمصري ، تشكيل الفريق البورسعيدي لمباراته المرتقبة أمام فريق مونانا الجابوني، ضمن إياب دور الـ32 مكرر لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف ستاد "بورسعيد" مباراة المصري وبطل الجابون ، في حضور جماهيري يصل لأكثر من 10 الاف مشجع يساندون الفريق البورسعيدي لخطف بطاقة التأهل لدور مجموعات الكونفدرالية، حيث يكفي المصري الفوز بأي نتيجة أو الخروج بنتيجة التعادل بعدما كانت أنتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1 – 1 .

وجاء تشكيل المصري على النحو التالي :

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

خط الدفاع: محمد حمدي - إسلام صلاح - محمد كوفي - محمد شطة.

خط الوسط: فريد شوقي - عمرو موسى - أحمد شكري وإسلام عيسى.

خط الهجوم: أحمد جمعة - بانسيه.