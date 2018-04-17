ميانمار تطلق سراح أكثر من 8 آلاف سجين بمناسبة العام التقليدي الجديد

أعلن رئيس ميانمار الجديد، اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح أكثر من ثمانية آلاف سجين بمناسبة العام التقليدي الجديد في البلاد، ولتقديم «دعم إنساني» لهم، وفقا لبيان نشر على صفحة مكتب الرئيس على «فيسبوك».

وتضم قائمة المفرج عنهم 36 سجينا سياسيا مسجلين لدى رابطة مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار، وأكثر من ستة آلاف سجين يقضون أحكاما تتعلق بالمخدرات، وفقا لمنشور للمتحدث باسم الحكومة، زاو هتاي، على «فيسبوك».

وأفاد زاو هتاي، بأنه سوف يتم أيضا إطلاق سراح ما يقرب من ألفي فرد من رجال الشرطة والجيش.

ويُشار إلى أن هذا العفو العام هو الأول للحكومة التي يقودها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي وصلت إلى السلطة في عام 2016 تحت قيادة مستشارة الدولة، أون سان سو تشي، التي كانت ذات يوم أيقونة للديمقراطية.

وتولى رئيس ميانمار، وين ميينت، منصبه الشهر الماضي بعد استقالة الرئيس السابق بشكل مفاجئ.

ورغم أن «سوتشي»، التي حرمت من الترشح للرئاسة، تهيمن على السلطة، يأمل المراقبون في أن يستخدم وين ميينت خلفيته القانونية لتحسين سيادة القانون، وتحديث القوانين التي تنتهك الحقوق، والتي تستخدم عادة لإسكات الصحفيين والنشطاء.

وذكرت رابطة مساعدة السجناء السياسيين في ميانمار إنه بحلول نهاية مارس، كان هناك 248 سجينا سياسيا في البلاد، من بينهم 54 يقضون أحكاما بالسجن، و74 في انتظار المحاكمة داخل السجن و120 أطلق سراحهم بكفالة.

ورغم ترحيبها بإطلاق سراح السجناء السياسيين، حذرت الرابطة عبر موقعها على الإنترنت من أنه وفقا المادة 401 من قانون العقوبات، والخاصة بالعفو الرئاسي، فإنه من الممكن إعادة القبض بدون أمر اعتقال على هؤلاء الذين تم إطلاق سراحهم.