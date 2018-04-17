ترامب خلال لقائه رئيس الوزراء الياباني: محادثاتنا ستناقش القضايا العسكرية والأمنية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استضافته لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في ولاية فلوريدا، لبحث قضايا التجارة والملف الكوري الشمالي، إنه سيناقش مع آبي القضايا العسكرية والأمنية خلال اجتماعاتهم المقبلة، وذلك حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء الياباني آبي، إن محادثاته مع الرئيس ترامب ستركز على ملفين هما ملف كوريا الشمالية وقضايا الاقتصاد، مشيراً إلى أنه من الضروري نزع سلاح كوريا الشمالية النووي بشكل كامل، بالإضافة إلى البرنامج الصاروخي.

وأضاف آبي أن مجهودات اليابان والولايات المتحدة الأمريكية في الملف الكوري الشمالي قد دفعت كوريا الشمالية إلى "بدء السعي إلى الحوار معنا"، مؤكدا في الوقت نفسه أن النهج الذي اتبعته كل منهما كان ناجحا.

وحول الملفات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، قال آبي إنه يسعى إلى عقد محادثات حول كوريا الشمالية تتعلق بالقضايا النووية والصاروخية، وعمليات الاختطاف التي تُعد أولوية لليابان.

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن كوريا الجنوبية من المقرر لها أن تجتمع بنظيرتها الشمالية لمحاولة "إنهاء الحرب"، موضحاً أن "الحرب الكورية لم تنته بعد" وأن البلدين سيناقشان محاولات إنهائها.

وتابع ترامب قائلا، أن بلاده واليابان يتفقان حول الملف الكوري الشمالي، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تُعقد اجتماعات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في أقرب وقت.

وحول قضايا التجارة، قال ترامب إنه سيتم عقد محادثات غدا حول الملفات التجارية بين البلدين.