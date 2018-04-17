زكريا: الفوز على الجزيرة نتاج للعمل الجماعي بالأهلي السعودي

أعرب المصري مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الجزيرة الإماراتي 2 / 1 اليوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيات وضمان الصدارة.



وحصل مؤمن زكريا على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد تألقه اللافت للنظر، وتسجيله الهدف الثالث في مسيرته بدوري الأبطال هذا الموسم.



وقال زكريا ،في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"اليوم كان ختاما مميزا للموسم، بتحقيق الفوز والاحتفاظ بالصدارة الآسيوية".



وأضاف :"حققنا أربع انتصارات ولم نتعرض لأي خسارة، وهو نتاج عمل جماعي من لاعبي الفريق والجهاز الفني".



واختتم تصريحاته قائلا :"أمامنا مواجهة صعبة ومهمة في دور الستة عشر، ونسعى للمضي قدما في البطولة لإسعاد جماهير الأهلي".