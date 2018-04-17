إزالة 65 حالة تعدي على الأراضي بمركز أبو قرقاص في المنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص بالمنيا، 65 حالة تعدي على الأرض الزراعية وأملاك حماية النيل بقريتي السرو ومنشاة زعفرانة التابعتان للوحدة المحلية بقرية اتليدم، بمساحة فدان و8 قراريط و5 أسهم و130 مترا، وذلك خلال حملة مكبرة للإزالات نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل الحفاظ على رقعة الأراضى داخل زمام المركز.

وقال العقيد محمد صلاح، رئيس مركز أبو قرقاص، إن الحملة أسفرت عن إزالة 50 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة فدان و8 قراريط و5 أسهم، و15 حالة تعدي على أملاك حماية النيل بمساحة 130 مترا.

وأكد رئيس المركز، أن المجلس لا يألوا جهدا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتنفيذ قرارات إزالة لكل من تسول له نفسه التعدي على حق من حقوق الدولة.