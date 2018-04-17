«الصحة»: إصدار 98 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة بتكلفة 238 مليون جنيه خلال أسبوعين

أعلنت وزارة الصحة والسكان إصدار 98 ألفًا و705 قرارات للعلاج على نفقة الدولة في محافظات الجمهورية المختلفة، بتكلفة بلغت 238 مليونًا و280 ألف جنيه، وذلك خلال الأسبوعين الماضيين من 31 مارس وحتى 12 أبريل الجاري.

وقال عماد كاظم مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، إنه من بين تلك القرارات 20 ألفًا و952 قرارًا لعلاج مرضى فيروس «سي» لدعم خطة الوزارة للقضاء على هذا الفيروس.

وأضاف «كاظم»، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن القرارات تضمنت 71 ألفًا و137 قرارًا؛ لإجراء عمليات «جراحة، وعظام، وأمراض نساء، وأورام، وعيون، ومسالك، وأنف وأذن، وجلدية، وعصبية، وباطنة، وأمراض دم»، كما تم توقيع الكشف الطبي على 923 مواطنًا من ذوي الاحتياجات الخاصة من طالبي الترخيص لسيارات مجهزة، فيما تم الكشف الطبي على 50 مواطنًا من طالبي معاش الضمان الاجتماعي من خلال القومسيون الطبي. ‫

وشدد على حرص الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المرضى دون تحمل مشقة السفر، من خلال مناظرة 218 حالة بالمحافظات دون الحاجة للحضور لمقر الإدارة بالقاهرة، وذلك عن طريق الفيديو كونفرانس.

وأشار إلى، أنه تتم مراجعة قرارات العلاج على نفقة الدولة إلكترونيًا وإرسالها للمريض خلال ‪‪ ساعة، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على جميع المستشفيات ومديريها بالعمل بالنسخ الإلكترونية لحين استخراج الصور الورقية المعتمدة.