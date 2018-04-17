6 قتلى فى اشتباكات بين إرهابيين والأمن بجنوب إيران

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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم، مقتل ثلاثة «إرهابيين» وثلاثة من قوات الأمن الإيرانية فى اشتباكات وقعت ليل الاثنين الثلاثاء فى منطقة بجنوب شرق إيران عند الحدود مع باكستان.

وقال الحرس الثورى الإيرانى فى بيان إن ضابط شرطة قتل فى كمين نصب على موقع حدودى بمدينة ميرجاوة فى إقليم سستان وبلوخستان بينما قتل جنديان عندما انفجرت عبوة ناسفة بدائية فى مركبتهما.

وأضاف البيان أن «ثلاثة إرهابيين قتلوا بأيدى قوات الأمن الإيرانية فى رد «حاسم وفى حينه»، وفقا لوكالة رويترز.

وذكرت وكالة إرنا الرسمية أن «زمرة إرهابية هاجمت انطلاقا من الأراضى الباكستانية عند الساعة 1,30 ( 21,00 ت غ) برج المراقبة لقوات الأمن الداخلى فى منطقة ميرجاوه» الحدودية على مسافة 75 كلم إلى جنوب شرق زاهدان، مركز محافظة سيستان وبلوشستان.

وأضافت أن «قوات هذا المقر تصدت بحزم لهجوم الإرهابيين» ما أدى إلى اندلاع «اشتباكات عنيفة» بين قوات حرس الحدود وعناصر المجموعة، مشيرة إلى مقتل «ثلاثة من الإرهابيين».

وسبق أن اتهمت إيران، باكستان بدعم مجموعة «جيش العدل» الإسلامية التى تتهمها طهران بالارتباط بتنظيم القاعدة وبتنفيذ العديد من العمليات المسلحة فى سيستان بلوشستان.

وتضم منطقة سيستان بلوشستان أقلية سنية كبيرة فى إيران حيث أكثر من 90 بالمائة من السكان من الشيعة. وتشهد المنطقة باستمرار اشتباكات وعمليات مسلحة دامية تنفذها مجموعات سنية، وكذلك مهربو مخدرات.

وشهدت هذه المحافظة بين 2005 و2010 حركة تمرد نفذتها مجموعة «جند الله» السنية غير أن أنشطة المجموعة توقفت بعد إعدام زعيمها عام 2010. وفى إبريل 2017 قتل متشددون فى ميرجاوة عشرة من أفراد حرس الحدود.